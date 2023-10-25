نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوتين للعاملين بالشركات والوحدات التابعة حول "انتصارات أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين تثقيفيتين لعدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة وذلك بعنوان "ذكرى مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر".

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر أن عقد الندوتين يأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين والعاملات بجميع الشركات والوحدات التابعة في مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بشكل إيجابي على إتساع مداركهم، مضيفًا أن عقد هاتين الندوتين حول انتصارات أكتوبر جاء بهدف غرس روح الولاء والانتماء ونشر الوعى بين العاملين بالإنتاج الحربي وذلك من خلال إلقاء الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة، خاصةً وأن المهمة الأساسية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة.

وصرّح "بكر" أنه حاضر بالندوتين اللواء أركان حرب/ محمد ثروت النصيري – أحد أبطال حرب أكتوبر (دفعة 50 حربية – سلاح المشاة) والذي أكد على أن نصر أكتوبر يعد ملحمة كبرى فى تاريخ مصر التي تمتلك تراثًا عظيمًا من العزة والكرامة نفخر به جيلًا بعد جيل، مسلطًا الضوء على جانب من تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة، مُبرزًا مدى بسالة وشجاعة الجندي المصري ودوره القوي فى المعركة وكذا دور الشعب المصري الأصيل في تحقيق هذا النصر العزيز.

من جانبها أشارت السيدة أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن العاملين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في مثل هذه الندوات التثقيفية التي تحقق تنامي كبير بالشعور بالفخر لديهم، كما أعربوا عن تقديرهم لدور القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه وسلامة شعبه، مؤكدين اعتزازهم بدورهم كعاملين في شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.