نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قها للصناعات الكيماوية" تنظّم ندوة توعوية للعاملات حول "التغذية السليمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر أنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة من منطلق الإيمان بأن العنصر البشرى هو حجر الأساس بالإنتاج الحربي؛ نظّمت شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) ندوة توعوية للعاملات حول "التغذية السليمة للمرأة بعد الأربعين" وذلك برعاية المهندس وليد رسمي رئيس مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "بكر" أنه حاضر بالندوة التوعوية الدكتورة ماري أمير أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والسمنة والنحافة، والتي تحدثت عن عناصر الغذاء الصحي السليم وأهمية التخفيف من السكريات المضافة وتجنب تناول الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والأطعمة التي تحتوى على دهون مشبعة أو ألوان صناعية أو كميات كبيرة من الملح واستبدالها بالخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة والحرص على شرب كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم، وتم الإشارة إلى ضرورة الحرص على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم بعد مراجعة الطبيب المختص وإجراء التحاليل اللازمة لتحديد نسبتها بالجسم والجرعة المطلوبة.

بدورها أشارت السيدة أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الندوة الإشارة إلى إيجابيات الإلتزام بالتغذية السليمة -خاصةً بعد سن الأربعين- مثل تعزيز صحة الهضم وتحسين المزاج والتخفيف من اضطرابات النوم وأعراض الشيخوخة وتقوية الذاكرة، وأوضحت أنه في ختام الندوة تم فتح المجال لأسئلة السيدات اللاتي حضرن الندوة.