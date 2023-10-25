نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعقد ندوة حول "نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، صالون المرأة، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال" وبمشاركة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة.

حضر اللقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، ولفيف من الزميلات والزملاء بالصحف المختلفة، وأعضاء لجنة المرأة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء بالمجلس القومي للمرأة، والأحزاب السياسية.

ودار اللقاء حول ما تشهده غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، ومخطط التهجير القسرى لأهالي فلسطين.

بدأت الندوة بالوقف دقيقة حدادًا لأرواح شهداء فلسطين، وشهداء الوطن، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة النساء والأطفال.

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