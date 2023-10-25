وزيرة الهجرة تستقبل السفير المصري الجديد في نيوزيلندا لبحث التعاون في تلبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - السفيرة سها جندي: الجالية المصرية في نيوزيلندا مميزة

وزيرة الهجرة تؤكد ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المقبلة للإسهام بدورهم في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة

السفير المصري الجديد بنيوزيلندا يثمن جهود وزارة الهجرة في مبادرتي استيراد سيارة من الخارج والتسوية التجنيدية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جورج عازر السفير المصري الجديد في نيوزيلندا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية هناك.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير جورج عازر وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق في مهمته مؤكدة على كامل الدعم والمساندة لسيادته، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تسعى جاهدة لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لهذا التنسيق الكبير.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في نيوزيلندا جالية مميزة، مؤكدة سيادتها على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الخارج، وضرورة التأكيد على الجميع بأن صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه أن يستخدمه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها القادمة، منوهة في هذا الصدد أنه جاري الإعداد للقاء الجاليات المصرية بالخارج من خلال "الفيديو كونفرانس" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت، داعية السيد السفير للمشاركة خلال هذا اللقاء الذي سيضم نيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى.

وكشفت السفيرة سها جندي عن تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع سفير مصر الجديد في نيوزيلندا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج للمرة الثانية بعد موافقة مجلس النواب، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف الجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الجاري.

كما لفتت سيادتها إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة سيادتها كذلك إلى شهادة "معاش بكره بالدولار" التي تعد مطلباً هاماً من الكثير من المصريين، حيث طلبت سيادتها ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، بالاضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية لابناء المصريين بالخارج والاتفاق مع وزارة الداخلية على إرسال مهمة لاستخراج وتجديد الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج عند جمع ٥٠٠ طلب من الجالية المصرية، منوهه إلى أنه جاري الإعداد لتدشين تطبيق إلكتروني يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

كما استعرضت السفيرة سها جندي التعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ومن ضمنها ملتقيات الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج ولقائهم ايضا السادة المسئولين والوزراء لإطلاعهم على كافة الحقائق وحجم التنمية التي تتم على أرض مصر، لتنمية روح الولاء والانتماء تجاه وطنهم.

وتابعت السيدة وزيرة الهجرة أن من ضمن جهود وزارة الهجرة هو العمل على تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.

واكدت السفيرة سها جندي أن الأزمات التي تواجه العالم خلال الفترة الحالية وانخفاض التحويلات النقدية يحتم علينا إيجاد آليات بديلة لتحويل العملة الصعبة عن طريق توفير مميزات مخصصة للمصريين بالخارج يتم دفع مقابلها بالعملة الأجنبية.

من جانبه، أعرب السفير جورج عازر، السفير المصري الجديد في نيوزيلندا، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا سيادتها على دعمها ومساندتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت.

وقال عازر إن الجالية المصرية في نيوزيلندا مميزة بأصحاب الخبرات الكبيرة في عدد من المجالات، مثمنا جهود وزارة الهجرة في العمل على تنفيذ رغبات المصريين بالخارج بشأن استيراد سيارة من الخارج وأيضا مبادرة التسوية التجنيدية والتي استفاد منها الكثير من ابناء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن العام المقبل سيتم الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية النيوزيلندية.

وفي ختام اللقاء، اتفقت السيدة وزيرة الهجرة على موافاة القنصل المصري في جدة بكافة المعلومات عن الميزات والمحفزات التي وفرتها الوزارة للمصريين في الخارج، وخصوصا مبادرة "معاش بكرة بالدولار"، وكذلك الترويج للشهادات الدولارية في أوساط الجالية المصرية في نيوزيلندا، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المحفزات الضخمة والتي تخصصها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج بناء على طلبهم، كما سيكون هناك تواصل دائم خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج والمقرر لها مطلع ديسمبر المقبل، بما يسهم بشكل فعال في مشاركتهم في عملية التصويت.