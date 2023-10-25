النائبة أسماء الجمال: الرئيس السيسى وجه رسالة للعالم بأن حدود مصر خط أحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس، تضمنت رسائل هامة لجميع دول العالم ألا وهي أن حدود مصر خط أحمر، وأن القوات المسلحة المصرية المسئولة عن حماية حدود الأمن القومي المصري، وأن حماية الحدود جزء أصيل من مهام الجيش المصري.

وأكدت الجمال، فى تصريحات لها، أن كلمة الرئيس السيسى أوضحت أن مصر عبر التاريخ تقوم بدور إيجابي في القضية الفلسطينية وتعمل سريعا علي احتواء التصعيد بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرت اتصالات ومباحثات مع أطراف كثيرة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين.

وأكد أن من أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام لن يأتي إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967وتكون عاصمتها القدس الشرقية.