عمرو أديب: موقف السعودية تجاه غزة واضح من أول يوم ولا أحد يستطيع المزايدة عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - قال الإعلامي عمرو أديب إن موقف المملكة العربية السعودية وسط الأحداث الجارية في غزة، موقفها من أول يوم أفضل كثيرا من دول أخرى.

كتب عمرو أديب من خلال حسابه الخاص علي منصة x : "السعودية موقفها من أول يوم أفضل كثيرا من دول تعرفوها جيدا ولا أحتاج لذكرها لأنى لا أرى أي مبرر أن نتشاجر فيما بيننا فى هذا الوقت العصيب".

عمرو اديب

وأضاف الإعلامي " بصراحة أنا لا أحكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطينى وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين وحتى ليلة أمس فى مجلس الأمن".

وأوضح عمرو أديب قائلا: "إليكم موقفى بشكل واضح ومباشر.. أحترم جدا مشاعر كل إنسان حزين محطم مما يحدث الآن فنحن فى كارثة إنسانية.. ولكن بشكل واضح لا أحد يزايد على موقف السعودية لا أحد يزايد على جهود الأمير محمد بن سلمان لا أحد يقلل من مشاعر المواطن السعودى".

وأضاف أديب "هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة أما الكومبارس لا يلقون أى هجوم أو حتى الذكر.. وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقة التى يرضاها لكن المهم سؤال واحد:"هل تقوم بدورك فى هذه المصيبة هل تستخدم وزنك وضغطك لكى تساعد إخواتنا وأبناءنا".

وتابع أديب "السعودية لها تاريخ من المساندة وستكشف الأيام أكثر وأكثر دور الأمير محمد بن سلمان ودور المملكة فى حماية هذه القضية. ومنذ اليوم الأول وعلى لسان ولى العهد أو وزير الخارجية السعودى المواقف واضحة لا تقبل التأويل. لا تريد الذهاب للمملكة هذا شأنك ولكن كيف تعيش المملكة هذا شأنها. محمد بن سلمان قابل واتصل بعشرات المسئولين بشكل علنى ابتداء من بايدن انتهاء بشخصيات أممية مؤثرة".

وانهي حديثه بـ"ولكن المملكة لا تعشق الألعاب النارية أضواء بلا فاعلية ولكن تريد المصلحة والإنجاز وهذه هى شخصية محمد بن سلمان المعروفة وهذه هى الطريقة السعودية على مدى السنين".