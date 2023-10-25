السفير أحمد أبو زيد: مصر تبذل قصارى جهدها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:27 مساءً - رداً علي استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن الجهود التي تبذلها مصر من أجل التعامل مع الوضع الإنساني المتأزم فى قطاع غزة، أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر تبذل قصارى جهدها من خلال اتصالات دبلوماسية مكثفة علي كافة المستويات، من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فورى ومستدام إلى قطاع غزة، إيماناً منها بعدم إمكانية استمرار الوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه سكان القطاع تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض.

وأكد السفير أبو زيد، أن هذه هى الأولوية التى تركز عليها مصر فى الوقت الحالى، وأن علي الجانب الإسرائيلى أن يبدى التعاون والتفهم المطلوب فى هذا الشأن، باعتبار ذلك هو الإجراء الطبيعى والأكثر قدرة على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى غزة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية جميع الشركاء الإقليمين والدوليين إلى تكثيف جهودهم واتصالاتهم مع الجانب الإسرائيلي، من أجل الموافقة على دخول أكبر عدد ممكن من قوافل المساعدات المتواجدة علي الجانب المصرى منتظرةً إشارة التحرك إلى داخل القطاع، وكذا لضمان استدامة تدفق تلك المساعدات دون إبطاء أو انقطاع، مؤكداً أن مصر لن تألو جهداً فى طرق كافة السبل لضمان تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.