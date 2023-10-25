وصول 7 طائرات من المساعدات لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:27 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 7 طائرات من المساعدات مطار العريش بحمولة تصل إلى 120 طنًا تمهيدًا لنقلها إلى غزة، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل أغذية ومولدات كهربائية ومياه، وأسرة للمستشفيات وأجهزة طبية وأدوية.

كان مراسل القاهرة الإخبارية، قال إن هناك استعدادات مكثفة لدخول القافلة الخامسة إلى غزة، مشيرا الى أن عشرات الشاحنات تقف أمام معبر رفح البري والطريق المؤدي إلى طريق رفح - الشيخ زويد، حيث يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز أكبر عدد من الشاحنات لدخول القطاع المحاصر.

أضاف أن المساعدات التى يقدمها التحالف الأهلي للعمل التنموي، هى الأكبر على الإطلاق، حيث أعلن التحالف عن استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات إلى الأشقاء فى غزة.