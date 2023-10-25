توقيع الكشف الطبى على 1557 مواطنا ضمن قافلة طبية شاملة بالواحات البحرية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل بالقافلة الطبية التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

وأِشار محافظ الجيزة إلى أن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدوري مع كافة الجهات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأهالى الواحات البحرية والتى بدأت فعالياتها منذ صباح الإثنين وتستمر فى العمل حتى الجمعة 27/10/2023 وذلك لإيصال الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية لدعم ورعاية صحة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان ونقل الحالات الحرجة منها والتى تستدعى العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة.

وأطلع المحافظ على تقرير بمجهودات القافلة والذى تضمن توقيع الكشف الطبي والفحوصات علي نحو(١٥٥٧) حالة في مختلف التخصصات وإجراء (11 ) عملية جراحية إلى جانب تحويل 49 حالة لمستشفي القصر العيني وتنظيم عدد من الجولات على المنازل والمزارع لتحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الموسيمة.

ووجه راشد رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بتقديم كافة سبل الدعم لتيسير عمل القافلة والتنسيق مع الإدارة الصحية ومؤسسات المجتمع المدنى والقيادات الشعبية للإعلان عن خدماتها لتحقيق أقصى إستفادة خلال فترة عملها والتى تقدم خدمات الكشف والإستشارات الطبية بتخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعي - الجلدية- الصدر- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء).

كما تضمنت القافلة عدد من الفعاليات المجتمعية لأساتذة جامعة القاهرة والتى تضمنت تقديم برامج تعليمية تثقيفية لرياض اطفال والصف الأول الابتدائي وتنظيم ندوة توعوية لقضية تعليم الكبار وتنظيم حفل لتسليم شهادات لعدد من المواطنين ممن إجتازوا إختبارات دورات محو الأمية.

توقيع الكشف الطبى على 1557 مواطنا ضمن قافلة طبية شاملة بالواحات البحرية

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