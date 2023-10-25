نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد حفل ذكرى انتصار السادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزه احتفالية مركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب اكتوبر والشيخ زايد، وذلك استكمالًا لاحتفالات اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد من مراكز شباب الجيزة.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، سهام فتحي وزارة الشباب والرياضة فاطمة يسري مديرة إدارة شباب أكتوبر والشيخ زايد، عثمان عاصم عثمان رئيس مجلس إدارة مركز زايد للتنمية الشبابية، كامل محمد أحمد المدير التنفيذي لمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية ، أعضاء مجلس الإدارة.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين ثم كلمة ترحيب من مقدمة الحفل حيث رحبت بالمنصة والحضور الكريم، وأعقبها كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالدكتور أحمد عبد الوكيل والسادة الضيوف كما تقدم لهم بالشكر على حضورهم إحتفالية المركز.

وتقدم الوكيل لإلقاء كلمته وفيها رحب بمجلس الإدارة الجديد وتمنى له السداد والتوفيق في مهامه وشكرهم على جهودهم في تنفيذ الحفل بالشكل اللائق وتطرق إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشباب والرياضة في إحياء ذكرى انتصار أكتوبر المجيد وتعتبر فرصة للشباب للمشاركة بالأنشطة وتعبيرًا عن وحدتهم الوطنية وحبهم لبلدهم.

وتم عرض فيديو تعريفي عن المركز وما مر به من مراحل تطور، ألحق ذلك عرض مسرحي ومجموعة من الفقرات الفنية والعروض الرياضية من نشء وشباب المركز والتقاط الصور التذكارية.

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