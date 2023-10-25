إقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوى الكويتى متوجه لمطار العريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أقلعت صباح اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الثالثة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الفلسطينيين في غزة بأوامر من القيادة السياسية الكويتية .

يذكر أن الجسر الجوى الكويتي ماض في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لقطاع غزة أقلعت يوم أول من أمس وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف تلتها الطائرة الثانية يوم أمس الثلاثاء محملة بـ10 أطنان من المساعدات.