الصحة العالمية توجه الشكر لمصر على دورها الإنسانى فى نقل المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - وجه مايك راين، المدير التنفيذي للطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الشكر لمصر وشمال سيناء علي المجهود المبذول لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.

وقال مايك راين خلال لقاء باللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور ممثلي اليونسيف إن الصحة العالمية تنسق مع مصر على أعلى المستويات واليوم أيضا وصلت طائرة مطار العريش وتحمل شحنة دواء لنقلها إلى قطاع غزة مثمنا دور الهلال الأحمر المصري في تفريغ و تجهيز المساعدات ونقلها إلى معبر رفح البري.

وبلغ عدد الوفد 7 من كبار التنفيذيين في منظمة الصحة العالمية الذين عقدوا مؤتمرهم في ديوان عام محافظة شمال سيناء.

وبدوره ثمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء دور منظمة الصحة العالمية ويونيسف عند وصولهم إلى مدينة العريش.

وأكد محافظ شمال سيناء دور المنظمتين في إرسال المعونات منذ اللحظة الأولى لافتا أنه يوجد تعاون مع محافظة شمال سيناء من 4 سنوات لدعم الأمومومة والطفولة واللقاء اليوم هو لتنسيق بحث احتياجات قطاع غزة وخاصة الحاجات الطبية.