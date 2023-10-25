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16 نوفمبر موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تابع غرابة أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 13 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر على أن تكون المباراة الأولى للمنتخب أمام جيبوتي يوم 16 باستاد القاهرة الدولى.

 

أضاف محمد غرابة أن المباراة الثانية أمام سيراليون و ننتظر تحديد موعدها و مكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقى.

 

 

 

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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