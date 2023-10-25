ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة على تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.