عبد السند يمامة يكشف عن برنامجه الانتخابى فى مؤتمر جماهيري الأسبوع القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - يعقد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية، مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للكشف عن برنامج الانتخابي لخوض سباق الانتخابات، حيث تم التوجيه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، ولجان المرأة ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لعرض البرنامج التفصيلي الذى تضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون.

ومن المقرر أن يجرى الدكتور عبد السند يمامة، جولات ولقاءات جماهيرية لاستعراض ملامج برنامج الرئاسي بين المواطنين، خاصة أن البرنامج الرئاسي يستهدف رؤية جديدة للإصلاح السياسى قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور، ويشمل أيضا البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية، وتحقيق إصلاح زراعي حقيقي من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين لتدشين نهضة زراعية.