عاجل - الرئيس السيسي يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون

وتعقد في القاهرة اليوم، قمة مصرية فرنسية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون؛ لبحث جهود وقف التصعيد في غزة.

الرئيس السيسي: مصر لم تتجاوز حدودها عبر تاريخها القديم والحديث

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إجراءات "تفتيش حرب" الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني في محافظة السويس، شرق مصر، وذلك وسط تصاعد التوترات على الحدود المصرية جرّاء استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كلمة الرئيس السيسي خلال إجراءات "تفتيش حرب" الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور في وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لي بأن أهنئ القوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك الكثير من الالتزامات الخاصة باحتفالات مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وتم تقليلها في مراعاة الظروف الحالية.

وقال الرئيس السيسي: "إحنا موجودين في أحد الأنشطة التدريبية واصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة.. وبسجل أنه كان فيه أنشطة كثيرة جدا في إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.. وخلينا الالتزامات في أقل ما يمكن مراعاة للظروف الحالية"، وقال الرئيس السيسي: "إن نصر أكتوبر له معني كبير وقوى لأنه عبور من حالة يأس إلى أمل ومن حالة إحباط إلى فخر ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر، وبالتالي في كل سنة بنتذكر الجهد والتضحية اللى قدمتها مصر والقوات المسلحة من أجل تحقيق اللى بقول عليه، وبعد 50 سنة مهم قوى نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك".

وأضاف الرئيس: "عاوز أقولكم النهاردة الحديث عن الأمن القومي والحديث عليه وبيتردد كتير وده دور أصيل ورئيسى للقوات المسلحة وهو حماية الحدود المصرية وتأمين مصالح مصر والأمن القومي".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أبدا عبر تاريخيها القديم والحديث لا تتجاوز حدودها، مشيرا إلى أن كل أهدافها كان الحفاظ على أرضها وترابها دون أن يمس، مضيفًا: "مهم أقول ده معناه إن الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز".

وتابع الرئيس حديثه قائلا: "إن الدولة المصرية تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر"، متابعا: "إحنا بنتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر عشان نحقق كل شيء أو ما أمكن من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات".

كلمة قائد الجيش الثالث الميداني خلال اصطفاف الفرقة الرابعة

من جانبه وجه قائد الجيش الثالث الميداني كلمته إلى السيسي قائلًا: «أؤكد أننا اليوم في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، جاهزون لطي الأرض في نطاق مسؤوليتنا، أو في أي مكان آخر يتم تكليفنا بالانطلاق إليه، واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للبلاد، محافظين على أمنها وأمانها واهبين أنفسنا وأرواحنا فداءً لترابها الغالي».

وخلال الفعالية، استعرض اللواء أركان حرب أيمن عبدالمجيد عابدين، قائد الفرقة الرابعة المدرعة، أعمال التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات، أمام الرئيس السيسي.

وهذه الفرقة يُطلق عليها بأنها صمام الأمان للجيش الثالث الميداني، وهي درة تاج العسكرية المصرية.

وتأسست هذه الفرقة عام 1956، وشاركت في العديد من الحروب مثل 1956 و1967 و1973 وحرب تحرير الكويت، وكانت في مقدمة الصفوف هناك.

ويذكر من بطولات هذه الفرقة تاريخيا، تأمين عبور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، وكان من بين أبرز مهامها القتال في ثغرة الدفرسوار وصد محاولة دخول العدو الإسرائيلي للسويس والإسماعيلية.

وأكد اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، أننا اليوم في أعلي درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي وجاهزون لطى الأرض في نطاق مسؤوليتنا أو أي مكان آخر يتم تكليفنا بالانطلاق إليه.

وقال قائد الجيش الثالث الميداني، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: "واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا بالبلاد، محافظين على أمنها وأمانها واهبين أنفسنا وأرواحنا فداء لترابها الغالي، لا ندخر جهدا في التدريب ولا نضيع وقتا في ما لا استفادة منه".

وأضاف اللواء أركان حرب العرايشي أن القوى لا يستطيع أحد أن يهدد مصالحه أو يعتدى على مقدراته، مشيرا إلى أن قدر مصر أن تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، وواصل: «لعل المشهد الضبابي الذي يكتنف منطقتنا يجعلنا أكثر حرصا على تقوية أنفسنا وامتلاك أحدث منظومات قتال في العالم، لنكون قادرين على مجابهة التحديات والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر القومي، إن السنوات القلية الماضية شهدت نقلة نوعية في مستوى الجيش المصري تنظيما وتدريبا وتسليحا».

وشدد قائد الجيش الثالث الميداني، في كلمته أن ذلك كان له بالغ الأثر على قدرة وكفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة، وقد ظهر لك جليا من خلال نجاحات المتتالية في حربهم على الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، وأكمل إن رجال الجيش الثالث أثبتوا أن عوامل الزمن لا يمكن لها أن تؤثر في عقيدة وصلابة المقاتل المصرى، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف طويلا متعجبا أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وصلابة شعب مصر الأبى الذي أدرك بحسه الوطنى أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره فمضى في طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون.

وتابع اللواء العريشي: «وقد رأى العالم كله كيف تحولت مصر في أعوام قليلة من فوضى خلاقة كادت تطيح بالأخضر واليابس إلى واحة للأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية سيكون مرتكزا للانطلاق لبناء الجمهورية الجدية التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصرى الذي رأى بنفسه أنه في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، وفي الوقت ذاته، أكد أن المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة ربوع مصر لهى خير دليل على ذلك فهى تهدف في مقامها الأول إلى تغيير واقع الحياة.

وشهدت فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: «طريق النصر».

واستعرض الفيلم التسجيلي بطولات وتضحيات الجيش الثالث الميداني ومشاركته في الدفاع عن قناة السويس، ودوره العظيم في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وعرض الفيلم شهادات من قيادات الجيش الثالث الميداني خلال حرب أكتوبر، في إطار البطولات العديدة التي قدمها خلال نصر أكتوبر.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات للفرقة الرابعة مدرعة بالجيش الثالث الميداني في السويس.

واستعرض اللواء أركان حرب أيمن عبدالمجيد عابدين، قائد الفرقة الرابعة المدرعة، أوضاع القوات والتوجيه الطبوغرافي بداية من نقطة المشاهدة وصولا إلى كافة الاتجاهات، وقد شهدت إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني في السويس، بحضور الرئيس السيسي، عرضا للقوات الجوية، والتى حملت علم مصر وعلم القوات المسلحة، وشهدت إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، استعراضا في أرض الميدان لأسلحة ومعدات الجيش الثالث المختلفة من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقوات المشاة وقوات المدرعات، وغيرها من القوات التي شاركت في حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الفعاليات كبار قادة القوات المسلحة وقادة اأفرع الرئيسية وكبار رجال الدولة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.