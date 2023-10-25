الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسي في القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعدادًا لعقد قمة مصرية فرنسية.

كان بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أفاد بعقد قمة مصرية فرنسية اليوم.

يأتي ذلك بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأردن، والتقى الملك عبدالله الثاني، وبحثا معًا الجهود الممكنة دوليًا للعمل على إنهاء دوامة العنف والوصول إلى أفق سياسي، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.