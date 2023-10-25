صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورش تدريبية لطلاب كليات التمريض حول آليات الاكتشاف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات التمريض لمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك طلاب كلية التمريض حوارا مفتوحا حول أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها والمفاهيم المغلوطة عن التدخين والتعاطي

للعام الثالث على التوالي وفي إطار الحرص على التعاون مع الجامعات المصرية في تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ورشة عمل تدريبية لطلاب كلية التمريض جامعة القاهرة بحضور 210 طالب وطالبة.

وصرحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من الورش التدريبية لطلاب كليات التمريض هو رفع الوعي بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

وافتتح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أولى ورش التدريب لطلاب كلية التمريض جامعة القاهرة، وتضمنت استعراض أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها، وكذلك المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعي بمشكلة الإدمان و أضرار التعاطي، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن" 16023" لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة ،وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن ،تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض، كذلك التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها الى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، كما أجرى الدكتور"عمرو عثمان" حوارا مفتوحا مع طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة استعرض دور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وأيضا في كيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى زيارات ميدانية لطلاب كلية التمريض جامعة القاهرة الى أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق للتعرف على آليات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.