نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين المصرية تفتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت هيئة مكتب نقابة المهندسين المصرية فتح باب التبرع لأهالي فلسطين، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لمن يرغب في المساهمة من المهندسين والمكاتب الاستشارية.

يأتي ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الطارئة المنعقدة يوم 21 أكتوبر 2023، بشأن فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية ومايشهده الأشقاء في القطاع من ظروف معيشيه صعبة جراء الاعتداء الآثم عليهم من الكيان الصهيوني.

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اسم الحساب: صندوق الإعانات

من داخل جمهورية مصر العربية

علي الحساب رقم 1243070588748400011

- ولمن يرغب في المساهمة من خارج جمهورية مصر العربية

علي الحساب رقم: iBAN EG790003012430705887484000110