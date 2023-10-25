صيدلة حلوان تنظم ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية وأمراض الشيخوخة

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الصيدلة ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية وأمراض الشيخوخة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.



حيث ألقى الدكتور هارولد نيومن أستاذ المناعة بجامعة بون الألمانية محاضرة عن دور المناعة الطبيعية في مقاومة أمراض الشيخوخة، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حنورة أستاذ المناعة بجامعة قناة السويس.



وقد شارك بالحضور العديد من الباحثين من الجامعات ومراكز البحوث المصرية وبعض الدول الأجنبية والعربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، موريشيوس، ماليزيا، نيجيريا، السعودية والإمارات.



وقد أشار الدكتور السيد قنديل إلى أهمية هذه اللقاءات العلمية التي تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في المجالات البحثية المختلفة.

ومن جانبه أضاف الدكتور سامح سرور أن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح للباحثين الفرصة في التعرف على أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين، مع إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذا اللقاء العلمي المتميز.

ويذكر أن كلية الصيدلة تنظم الويبنار الدولي بشكل منتظم شهريا.