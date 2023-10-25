الرئيس السيسي: نتعامل مع الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة، مشيرًا إلى أن القوة الرشيدة والحكيمة إحدى السمات الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال "السيسي"، خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمدينة السويس شرق العاصمة القاهرة، إن مصر تؤدي دورًا إيجابيًا في احتواء التصعيد بقطاع غزة، ومحاولة تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، كما تبذل جهدًا كبيرًا لإمداد المدنيين في القطاع بجميع المساعدات اللازمة لتخفيف معاناتهم.

وأضاف أن الجيش المصري بقوته ومكانته وقدراته هدفه الرئيسي حماية مصر وأمنها القومي، التي تعد دورًا أصيلًا ورئيسيًا للقوات المسلحة، مشددًا على ضرورة استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان.

ولفت "السيسي" إلى دور مصر الإيجابي في احتواء التصعيد بقطاع غزة على مدار 5 جولات من الصراع، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في إيجاد حل دبلوماسي وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد تعني لمصر الكثير، لا سيما وأنه مثّل عبورًا من حالة اليأس إلى الأمل ومن الهزيمة للنصر، مشددًا على أهمية استخلاص الدروس والعبر المكتسبة من حرب أكتوبر.