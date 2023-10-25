نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمنتدى "البوابة العالمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمنتدى "البوابة العالمية"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء قائلا: من دواعي سروري أن نلتقي اليوم ووفدكم الموقر، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق والعلاقات الوطيدة بين مصر والمفوضية.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء له أهمية خاصة أيضًا، كونه يأتي لهدف مناقشة التبادل التجاري بين مصر والمفوضية الأوربية، وكذا سبل تعزيز العلاقات التجارية التي تشهد نموًا مُطردًا، وآليات تحقيق التوازن في المعاملات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لا سيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الاولى فى الصادرات العالمية.





كما تناول رئيس الوزراء مسألة ضريبة الكربون التى يعتزم الاتحاد الأوروبى فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافى أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.

كما أعرب عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات، منوها بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.

وتطرق "مدبولي" إلى الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر أبريل 2024، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكًا لنا في هذا الحدث المهم، مؤكدا تطلعنا للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الاغاثية إلى القطاع، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.

وبدوره، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، موضحًا أن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الانسانية للقطاع.

وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

ولفت إلى مؤتمر الاستثمار الذي ستعقده مصر عام 2024، قائلًا: نأمل أن يكون محفلًا لجذب الاستثمارات الأوروبية، معربًا عن استعداد المفوضية مع مصر للتعاون بشأن هذا المؤتمر.

وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.

