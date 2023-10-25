الرئيس السيسي: ناقشت مع الرئيس الفرنسي أزمة قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: "أرحب بكم فى مصر واسمح لى أسجل تحياتي لك بكل تقدير واحترام للجهود التى تبذلها من أجل احتواء الأزمة التى نعيشها وكلنا متأثرين بها وتأثيرها كبير فى المنطقة بالكامل والعالم كله".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: "تحدثت مع الرئيس الفرنسى عن أزمة قطاع غزة.. واتكلمنا بتفصيل شديد فى جهود احتواء هذه الأزمة والعمل على تهيئة الأوضاع".