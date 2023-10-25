الرئيس السيسي يحذر من اجتياح برى لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرسنى إيمانويل ماكرون: "قد ينتج عنه ضحايا كثيرين جدا من المدنيين ويكفى ان هناك 6 آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال ويجب أن نضع هذا فى عين الاعتبار".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأزمة الحالية لا يجب أن تتسع لتشمل عناصر أخرى أو مناطق أخرى، متابعا: يبقى يقتصر العمل على قطاع غزة.. ننظر بخطورة شديدة جدا لاتساع دائرة العنف أو يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم.. وبما يهدد استقرار الأمن فى المنطقة.. ونحتاج إلى العمل بشكل مكثف".