الرئيس السيسي لماكرون: 6 آلاف مدنى سقطوا فى غزة نصفهم أطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك نحو 6 آلاف من المدنيين سقطوا فى غزة نصفهم أطفال، داعيا إلى وضع سلامة المدنيين فى الاعتبار.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : "تواقفنا مع الرئيس الفرنسى على أن نعمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى، لأن القطاع كله تحت الحصار الكامل خلال أسبوعين".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قضية حل الدولتين للواضع الراهن موضحا أنه أمر تم التوافق عليه خاصة غياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة اللى شوفنها ومش بس الجولة دي.. ده فى 5 جولات سابقة من الصراع خلال آخر 20 سنة.. غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس.. أسباب أدت إلى الاقتتال".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. خروج الفلسطينيين ده مش حل.. إذا كان حل الدولتين لم ينجح والشعب الفلسطينى موجود على أرضه مش معقول ينجح وهما مش على أرضهم".