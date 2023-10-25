عاجل - ماكرون يطالب بإطلاق سراح كل الرهائن في أقرب وقت (فلسطين تويـتـر مبـاشــر)

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أحمد جودة - القاهرة - ماكرون يطالب بإطلاق سراح كل الرهائن في أقرب وقت (فلسطين تويـتـر مبـاشــر)

فلسطين الآن، فلسطين مباشر، غزة تويتر، فلسطين تويتر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب إطلاق سراح كل الرهائن في أقرب وقت، واشكركم على الجهود التي تبذلونها منذ يوم 7 أكتوبر واشكركم على القمة التي نظمتموها فى الأسبوع الماضي، فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير وهى دوما تدافع عن قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر مهمة وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا، واعرف التزامكم في هذا الموضوع".

وأكد الرئيس ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: نقدم مساهمة عظيمة للأونروا وزودنا بـ10 مليون يورو لصالح الفلسطينيين، وهناك طائرة ستحط غدا في القاهرة لتقديم المواد الطبية وطائرة أخرى ستتبعها، وقررت ارسال سفينة لدعم مستشفيات غزة وستغادر فرنسا في الساعات المقبلة.

وقال ماكرون، تعليقا على الأحداث فى غزة، إن ما نريده مبادرة سلام وأمن تعالج المشكلة من الجذور أولها مكافحة الإرهاب، فقد قتل 31 مواطنا فرنسيا، اعرف أنكم في مصر حريصون على مكافحة الإرهاب، أود أن نستمر في التعاون الوثيق في المعلومات واستهداف الإرهاب، وأود أن نستفيد في التعاون الدولى ضد الإرهاب.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المحور الثانى يتعلق بحماية المدنيين ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بلا عوائق، وأحيى الجهود المصرية، فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بلا عقبات، وتزويدها بالكهرباء، كنت على تواصل مع مسئولي الأونروا والذين أكدوا أن الوضع حرج، نقدم مساهمة عظيمة للأونروا، وزودنها بـ10 ملايين يورو لصالح الفلسطينيين، وهناك طائرة ستصل غدا القاهرة لتقديم المواد الطبية وطائرة أخرى ستتبعها، وقررت إرسال سفينة لدعم مستشفيات غزة وستغادر فرنسا في الساعات المقبلة".

وأكمل: "اتفقنا مع الرئيس السيسى لتعزيز شراكتنا أكثر وخاصة فى الازمة الليبية وأود أن اعزز اكثر هذا المحور لأننى اعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص مصر على القيام بدور إيجابي في أزمة غزة، قائلا: "حريصون على القيام بدور إيجابى من خلال تفاهمنا وواقع تطور القضية الفلسطينية قضية القضايا فى مصر والمنطقة"، مشيرا إلى أن الرأى العام العربى والإسلامى يتأثر ومقدر جدا بأن حل القضية سيكون له انعكاس طيب.

تساءل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون:" هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟".. مضيفا: "فكرة بدأت فى مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل.. مفيش أمل ولا فرصة نديهم دولة.. لما فقد هذا الامل ولما الممارسات خلال السنوات الماضية فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الاستيطاني كانت عبارة عن تغذية للكراهية والغضب"، داعيا إلى إعادة إحياء عملية السلام فى المنطقة عبر حل الدولتين.

وتابع الرئيس السيسي: "توافقنا على العمل سويا من أجل احتواء الأزمة وعدم تصعيدها وتخفيض التوتر ما أمكن.. والسعى إلى عدم دخول اطراف أخرى فى النزاع الحالى، مضيفا: "هنا بسجل مرة تانية شكرى باسم وباسم كل إنسان مخلص فى منطقتنا للرئيس ماكرون على الجهد والحركة التى يبذله من أجل احتواء الأزمة وهننجح فيها لأن الإخلاص فى العمل من أجل الأبرياء والمسالمين لازم ربنا يوفقنا فيه.. وبقول للرئيس ماكرون التاريخ هيشهدلك إنك بتبذل جهد كبير جدا خلال جولتك فى المنطقة ونحن بكل التقدير والاحترام والشكر لشخصكم ولفرنسا.. ولك فى مصر أصدقاء للعمل سويا من أجل احتواء الأزمة.. وكلنا نتألم عن الضحايا.. يمكن حد يقول تقبلوا أن يكون فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا.. نحن ندين الاعتداء على المدنيين.. ولكن مهم قوى نتكلم عن النقطة دى بمعيار واحد يعنى عن المدنيين من الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي".

وحذر الرئيس السيسي، من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، مؤكدًا: "قد ينتج عنه ضحايا كثيرين جدا من المدنيين ويكفي أن هناك 6 آلاف من المدنيين سقطوا نصفهم أطفال ويجب أن نضع هذا فى عين الاعتبار".

وأكد الرئيس السيسي، إن الأزمة الحالية لا يجب أن تتسع لتشمل عناصر أخرى أو مناطق أخرى، متابعا: يبقى يقتصر العمل على قطاع غزة.. ننظر بخطورة شديدة جدا لاتساع دائرة العنف أو يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم.. وبما يهدد استقرار الأمن فى المنطقة.. ونحتاج إلى العمل بشكل مكثف".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ضرورة احتواء وتهدئة الموقف داخل قطاع غزة، متابعا: "هنا بنكلم ولازم اسجل دي لتفهم الرئيس ماكرون لفكرة عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع تجاه الأراضي شديد الخطورة وهذا الأمر خطر على القضية في حد ذاتها".

وأوضح السيسي، أن هناك نحو 6 آلاف من المدنيين سقطوا فى غزة نصفهم أطفال، داعيا إلى وضع سلامة المدنيين فىي الاعتبار.

وأكد الرئيس السيسي، أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية حل الدولتين للواضع الراهن موضحا أنه أمر تم التوافق عليه خاصة غياب الأفق السياسي لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة اللي شوفنها ومش بس الجولة دي.. ده فى 5 جولات سابقة من الصراع خلال آخر 20 سنة.. غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس.. أسباب أدت إلى الاقتتال".

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تحدثنا على إتاحة الفرصة والوقت لإطلاق مزيد من الرهائن والأسرى في القطاع من خلال تهدئة الموقف ما أمكن لإطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس".

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة (قناة القاهرة الإخبارية)

"سانا": خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء هجوم إسرائيلي

وأعلن مصدر عسكري سوري عن خروج مطار حلب الدولي من الخدمة جراء هجوم إسرائيلي استهدفه اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله "إن المقاتلات الإسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

"نصفهم أطفال".. "رقم مهول" لعدد الشهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، استشهاد 756 فلسطينيا بينهم 344 طفلا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ 7 أكتوبر بلغ 6546 من ضمنهم 2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسنا، فضلًا عن إصابة 17439 مواطنا بجروح مختلفة.

واستهدف جيش الاحتلال، استهدف المؤسسات الصحية بشكل مباشر وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إذا لم يتم إخلاءها وأخرج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القطاع الصحي يعاني من عجز كبير في الكادر البشري الذي استهدف الجيش الإسرائيلي جزء كبير منه وتم تشريد جزء كبير آخر الأمر الذي حال دون قدرة الكادر البشري على الوصول إلى المرافق الصحية، مؤكدة استهداف المنظومة الصحية أدى إلى تضرر 57 مؤسسة ومقتل 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وتلقت الوزارة 1600 بلاغا عن مفقودين منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.