نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم التأشيرات في احتفالية بعثة نقابة الصحفيين لأداء العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، اليوم الأربعاء،احتفالية دينية، سلّمت فيها تأشيرات العمرة والهدايا الرمزية لمعتمري بعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، المتوجهة إلى الأراضي المقدسة الأسبوع المقبل.

حضر اللقاء خالد البلشي نقيب الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الحج والعمرة، الذي بدأ اللقاء بطلب من الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في فلسطين، ثم رحّب بالحاضرين، وأشاد بالدور الذي يقوم به مجلس النقابة برئاسة البلشي، الذي لم يتأخّر عن دعم رحلات العمرة، لتقديم خدمة مُمي لكل الزملاء وأسرهم.

من ناحيته أكد "البلشي" حرصه على تقديم أفضل خدمة للزملاء في الحج والعمرة، وأن أفضل الخدمات وأقلّها سعرًا عن باقي رحلات الحج، قد قامت بها النقابة في موسم الحج الماضي.

وأوضح أنه يسعى إلى الحصول على عدد تأشيرات أكبر من الموسم الماضي.

من ناحيته أعرب الخبير السياحي خالد الشاعر عن سعادته بقيام شركته بتنظيم رحلة العمرة لنقابة الصحفيين العريقة، مؤكدًا تقديم أفضل الخدمات في الرحلة للمعتمرين.

أما الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق فقد قدّم محاضرة دينية حول مناسك العمرة، وتلقّى الكثير من الاستفسارات والأسئلة من الحاضرين وأجاب عنها، متمنيًا لبعثة النقابة الوصول والعودة بسلام إلى أرض الوطن، مُعربًا عن سعادته بتكريم النقابة له، وحضوره هذا اللقاء.

وأنهى الدكتور سالم عبدالجليل محاضرته بالدعاء مع المعتمرين لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، فيما يواجهونه الآن من حرب إبادة من العدو الصهيوني.

بعدها قام وكيل النقابة حسين الزناتي وخالد الشاعر وعصام عبدالمنعم نائب مدير عام النقابة، بتسليم التأشيرات والهدايا المُقدّمة للمعتمرين المشاركين في الرحلة.