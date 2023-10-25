الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 32 22

بنهــــا 33 23

دمنهور 31 22

وادى النطرون 33 21

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 34 22

نخل 34 17

كاترين 28 15

الطور 31 22

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الاسكندرية 29 21

العلمين الجديدة 28 21

مطروح 28 19

السلوم 29 17

سيوة 32 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 33 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 36 19

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 38 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 37 26

الرياض 32 21

المنامة 33 27

أبوظبى 34 26

الدوحة 34 27

الكويت 32 17

دمشق 30 14

بيروت 30 23

عمان 32 18

القدس 31 17

غزة 30 21

بغداد 32 18

مسقط 32 26

صنعاء 21 11

الخرطوم 39 25

طرابلس 27 20

تونس 29 17

الجزائر 24 17

الرباط 25 16

نواكشوط 40 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 29 14

نيودلهى 32 17

جاكرتا 35 25

بكين 21 07

كوالالمبور 32 24

طوكيو 24 14

أثينا 25 17

روما 24 20

باريس 16 10

مدريد 19 08

برلين 12 08

لندن 14 09

مونتريال 19 14

موسكو 00 04-

نيويورك 25 13

واشنطن 27 16

أديس أبابا 23 12