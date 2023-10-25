نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تشارك في فعاليات ندوة "المرأة تقود في المحافظات" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت محافظة الجيزة وفد الاكاديمية الوطنية للتدريب علي هامش انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.

حيث أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل المرأة المصرية وثقل مهارتها وتنمية قدراتها في إطار إستراتيجية الدولة المصرية.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الندوة والتي أكدت خلالها إلى أهمية البرامج التدريبية التى تقدمها الاكاديمية الوطنية لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية.

وأكدت هند عبد الحليم أن الندوة الهدف منها تشجيع سيدات المحافظة على التسجيل بالبرامج التدريبية المقدمة من الأكاديمية والتي ستساعدها فى الاحتكاك بسيدات المحافظات الاخرى وإثقال خبراته.

ووجهت نائب المحافظ الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب لتهيئة المناخ الملائم للمتدربين والاستجابة لكافة مطالبهم للوصول لأفضل أفكار ممكنة مشيدة بدور الأكاديمية فى تأهيل المرأة وتمكينها للعمل والتى كانت جزء منها وساعدتها فى تقلد منصب قيادى بالمحافظة.

وأشار اللواء أيمن الاطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الاعمال أن الاكاديمية والتى تم إنشاءها بقرار جمهورى رقم 434 لسنة 2017، تمكنت من تدريب أكثر من 40 ألف شخص خلال الــ 5سنوات الماضية وتمكنت من عقد شراكة دولية مع 8 جهات دولية ومنها مدرسة الإدارة الفرنسية،بخلاف عقد 30 شراكة محلية مع شركات وجهات محلية.

كما أشار أن "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" تعد من الدورات التدريبية بالاكاديمية وتضم 4 برامج أساسية " المصريات بالخارج،المرأة تقود فى المحافظات،المرأة تقود فى المحافظات أون لاين وتخص من لديهم مشكلة البعد السكنى،والمرأة تقود للتنفيذيات وتستهدف المرأة التى تعمل فى المجال التنفيذى".

حضر فعاليات الندوة اللواء أيمن الاطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الاعمال وماجدة محمود مدير المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة واعضاء من الأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الموظفات بديوان المحافظة والأحياء والمراكز والمدن.

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