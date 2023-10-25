نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: حملات بشوارع العريش وخالد أمين بالطالبية لرفع التعديات والإشغالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والباعة الجائلين علي الطريق العام بشوارع العريش وخالد الأمين بحي الطالبية وتمركز فرق العمل لتحقيق الانضباط.

يأتي ذلك في إطار توجيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

كما شدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

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