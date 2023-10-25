أمين سر دفاع النواب: تفقد الرئيس لاصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة يدل على جاهزية الجيش وقوته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:36 مساءً - قال محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، يدل على جاهزية الجيش المصرى وقوته وأن الجيش المصري لا يغير على أحد، لكنه يحمى حدوده، مؤكدا فى تصريحات صحفية: "هذه عقيدة الجيش المصرى منذ عقود عدة".

وأشار" راضي" إلى أن عرض اليوم للمعدات والأسلحة والطائرات الحديثة ودخولها الخدمة وفعاليتها وكذلك عرض الأسلحة والمعدات التى استخدمت في حرب أكتوبر دليل علىً الربط بين الحديث والقديم مؤكداً أن الجيش المصرى أكبر جيوش المنطقة وتصنيفه عالميا خير دليل على قوته.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور.. الدور فى وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لى أن أهنئ القوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى فى محافظة السويس: "احنا موجودين فى أحد الأنشطة التدريبية.. واصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة.. وبسجل أنه كان فيه أنشطة كثيرة جدا فى إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.. وخلينا الالتزامات فى أقل ما يمكن مراعاة للظروف الحالية".