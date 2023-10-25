وزير الإسكان الفلسطينى: نشيد بموقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:36 مساءً - أشاد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، بموقف مصر و الأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في أرضه رغم كل ما يتعرض له من قصف وتهجير قسري.

وتابع محمد زيارة: "نعمل على توفير المياه والأغذية والمخيمات وكافة المستلزمات للمدنيين في غزة، وهناك استمرار الوضع على ما هو عليه في غزة تهديد كبير لأرواح الآلاف من المدنيين".

وتابع وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يرحل عنها ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.