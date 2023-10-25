جماهير باريس سان جيرمان تعلن دعم فلسطين فى دورى أبطال أوروبا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:40 مساءً - رفعت جماهير باريس سان جيرمان العلم الفلسطينى خلال مباراة ضد ميلان المقامة حالياً، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.باريس سان جيرمان ضد ميلان

وتقوم جماهير الأندية الأوروبية العديدة بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الشرسة التي يتعرض لها من الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من تحذير الاتحاد الأوروبى لكرة القدم من رفع أى أعلام مرتبطة بأى أحداث سياسية، والقيود الرسمية الفرنسية على دعم فلسطين، إلا أن جماهير نادى العاصمة رفعت العلم للإعلان عن دعمها أمام الجميع.

جماهير باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ضد ميلان

يسعى باريس سان جيرمان صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا وتعويض ما فاته في المواجهة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الماضية.

ونفس الحال يمني ميلان العودة بالنقاط الثلاث بعدما تعادل في المواجهتين السابقتين في المجموعة السادسة أمام كل من نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي 1.

بينما يأتي فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطتان جمعهما من التعادل في مباراتيه السابقتين وعدم تسجيل أو تلقي أية أهداف.

وبالرغم من عدم تسجيل ميلان لأية أهداف في دور المجموعات في البطولة الموسم الحالي بجانب بنفيكا البرتغالي الا انه يحمل رقم مميز بصفته النادي الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه حتى الآن بدون أن يتلقى أية أهداف.باريس سان جيرمان ضد ميلان

ويعي الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان صعوبة موقفه أمام جماهير النادي بعد الخسارة القاسية التي مني بها في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بإنجلترا، ما يجعله يسعى الى مصالحة جماهيره في لقاء اليوم معتمدًا على قدرات نجمه كيليان مبابي.دورى أبطال أوروبا

تاريخيا التقى فريقا باريس سان جيرمان ضد ميلان قبل مباراة اليوم في 4 لقاءات استطاع كل منهما في الفوز بنتيجة مباراتين دون أن يكون لطرف أفضلية على الآخر.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في تسجيل هدفين فقط، مقابل 5 لصالح ميلان الإيطالي بينما يتصدر ديان سافيسيفيتش نجم الروسونيري سابقاً قائمة هدافي مباريات الناديين.

ويتفوق نادي باريس سان جيرمان في القيمة التسويقية بواقع مليار يورو، مقابل 543 مليون لنادي ميلان الايطالي، فيما يتصدر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 180 مليون.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، هيرنانديز.

خط الوسط: إيمري، أوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالولو، ثياو، توموري، تي هيرنانديز.

خط الوسط: موسى، رونيتش، ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو.