القاهرة الإخبارية: مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع القرار الروسي بشأن غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:40 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع القرار الروسي بشأن غزة.

وفى وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية، جلسة مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين أمريكى وروسى بشأن غزة.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن خلال كلمتها: علينا الوقوف وراء قرار موحد بشأن غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: نعمل على إيصال المساعدات إلى غزة، ونعمل وفق نهج يخالف النهج الروسى .

وتابعت ليندا توماس جرينفيلد أن روسيا قدمت مشروع قرارها إلى مجلس الأمن بسوء نية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع شركائها على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.