نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور عبد العليم محمد لـ "الشاهد": مصر الدولة الوحيدة التي لم تكن لها أهداف خاصة من القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن مصر في قلب القضية الفلسطينية، ولم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية، ومصر الدولة الوحيدة التي لم تكن لها أهداف خاصة أو فصيل فلسطيني يدين لها بالولاء.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية حتى قبل نشأة إسرائيل كانت هي القضية الخارجية الوحيدة التي أدرجت على جدول أعمال الحركة الوطنية المصرية آنذاك بجوار الجلاء والدستور والقضايا المصرية الداخلية.

وأوضح أن مسألة تهجير أهالي غزة إلى مصر لم تغب أبدا عن ذهن الحركة الصهيوينة، وتذكرت كتابا مهما لميريت غالي عن سيناء، الذي أكد فيه أن الحركة الصهيونية حين تقدمت بطلب للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ورفضه السلطان، قامت بدراسة سيناء على الطبيعة ورؤية هل تصلح للاستيطان أم لا، وانتهت إلى أنها لن تصلح للاستيطان إلا إذا وصل لها ماء النيل.