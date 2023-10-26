رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»: مصر تدير ملف تجمع دول شرق المتوسط بحكمة كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي» وعضو هيئة الخبراء بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تدير ملف تجمع دول شرق المتوسط بحكمة كبيرة، ووعي بعدم تجاوز أي طرف لمسألة الحدود البحرية.

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر ستتصدى على الاعتداء على حقوق فلسطين من الغاز بقوة، لأنها ضمن المنظور الشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن تركيا تحاول أن تؤدي دورًا في أزمة غزة، وتحاول أن تقدم نفسها للعالم العربي والإسلامي، وخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له أسبابه الدافعة نظرا لتجاهل أنقرة في الزيارات الدولية.

وأوضح أن هناك دولا في الإقليم كانت لديها أفكار وخطط في دمج إسرائيل في الإقليم، وحرب غزة جاءت وأربكت الكثير من الحسابات، وهناك بعض الدول في فترة الانتظار وترقب فيما سيسفر عنه المشهد في الفترة المقبلة وما ستصل إليه المواجهة بين إسرائيل وحماس في القطاع.