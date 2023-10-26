أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس وفق هيئة الأرصاد الجوية لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية صباحا من الساعة 4 حتي 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توجد فرص سقوط الأمطار قد تصل إلى رعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس

القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 الصغرى 23 درجة.