أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، يسود طقس اليوم الخميس وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر البحرين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

حالة البحر الأحمر تكون خفيفة، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

القاهرة 33 23

6 أكتوبر 32 22

بنها 33 23

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 34 22

نخل 34 17

كاترين 28 15

الطور 31 22

طابا 31 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 29 21

العلمين 28 21

مطروح 28 19

السلوم 29 17

سيوة 32 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 33 20

بني سويف 34 19

المنيا 34 19

أسيوط 35 18

سوهاج 36 19

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 40 25

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 24