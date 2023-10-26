تدريب ذوي همم” البحر الأحمر” لتأهيلهم لسوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:32 صباحاً - قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس أن مديرية عمل محافظة البحر الأحمر ، شاركت في ورشة عمل لتدريب ذوى الهمم بالمحافظة ،وتأهليهم لسوق العمل، وذلك بفندق هيلتون بلازا، وبالتعاون مع "مؤسسة ابتسامة"، بحضور المتخصصين في ملف ذوى الهمم بالمديرية ومكاتبها الميدانية،ومديري ادارة الموارد البشرية بمنشآت وشركات،وجرى خلال الورشة إستعراض جهود "الوزارة" و"المديرية فى تأهيل وتوفير فرص عمل لتلك الفئة،تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بذوى الهمم ودمجهم في سوق العمل بتدريبهم وايجاد فرص عمل لهم ،للإستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع خطط التنمية ،في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، في تقريره للوزارة ،ان جدول أعمال الورشة تضمن محاضرات نظرية وعملية عن انواع حالات الاعاقة الحركية والذهنية والسمعية والوظائف المناسبة لكل نوع منها ، وتدريب مسؤلى الموارد البشرية عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم، كل حسب حالته ، كما جرى استعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوى الهمم فى بعض المنشآت ، والذين حققوا نجاحات كبيرة فى مواقع العمل، وتدرجهم حتى الوصول الى اعلى المناصب بها ، والتعريف بالقانون رقم 10 لسنه 2018،وكيفية إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة،وجهود الدولة فى دعم ورعاية ذوى الهمم ،والمجلس القومي للأشخاص ذوى الهمم ،ودور وجهود وزارة العمل فى حماية ورعاية ذوى الهمم من خلال تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في المجتمع ،بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بإطلاق برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات،وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب توفير فرص عمل لهم.

وأضاف مدير المديرية :قامت المديرية وأجهزتها خلال الفترة السابقة بحصر عدد 582 منشأة ،والتى يعمل بها 20 عامل فأكثر، بإجمالى عدد 110817 عامل،يستوجب عليها قانوناً تشغيل 5508 من ذوى الهمم،جرى تعيين 2008 عامل منهم، ومتبقى 3500 فرصة عمل لذوى الهمم متاح لهم الالتحاق للعمل..مشدداً على المنشآت غير المستوفاة للنسبة المقررة إلى أهمية الإستجابة لطلبات تعيين المرشحين من جانب مكتب العمل، لتوفير العمل اللائق..منوهاً إلى أن القانون 10 لسنة 2018 يعطى حوافز لصاحب العمل الذى يقوم بتعيين عدد أكثر من نسبة ال5% المقررة..