نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنطلق خلال أيام.. وزارة التعليم تحذر الطلاب من الغياب في الامتحانات الشهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأنطلاق الامتحانات الشهرية لشهر أكتوبر بداية من الاسبوع الأخير في هذا الشهر الجاري، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغياب فى أمتحانات الشهر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الثانوي، والتي سيتم عقدها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر علي أقصى تقدير، وتتولي كل مديرية تعليمية وضع جدول الامتحان الخاص بها لان الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يتم إجراء امتحانات الشهر علي مستوي المدرسة ويتولي وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت اشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر، وسيكون امتحان شهر أكتوبر قصيرا يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، وتتولى المدارس مسئولية إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في مكان بارز لضمان اتعريف الطلاب بتفاصيل الجدول قبل انطلاقه رسميا في المدارس.