رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير سويسرا التعاون في مجالات تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع سويسرا في عدة مجالات أهمها "السجلات الطبية الرقمية" و"تشغيل المستشفيات الافتراضية" و"ميكنة بنوك الدم" و"التخلص الآمن من النفايات الطبية"

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وسويسرا لنقل نظام الرعاية الصحية السويسري بمستواه العالمي المتقدم إلى مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية التعاون بين مصر وسويسرا لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بمصر .. ويؤكد: مصر تمتلك منظومة صحية جاذبة للاستثمارات

سفير سويسرا لدى مصر تشيد بجهود هيئة الرعاية الصحية في أسبقية التحول الرقمي للرعاية الصحية وتعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق تحسين مستدام في نظام الرعاية الصحية في مصر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، والسيدة إليزابيت جيلجن، نائبة رئيس البعثة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتبادل الخبرات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير المستشفيات من خلال تعزيز الصحة الرقمية والمستشفيات الافتراضية، وتحسين جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظات التغطية الصحية الشاملة.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل تبادل الخبرات في مجالات التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتعزيز التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية، وتحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء صديقة للبيئة، كما بحث التعاون لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال ميكنة بنوك الدم ودعمها بمنظومة عمل متطورة.

وتناول اللقاء، التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في تدريب الفرق الطبية وتطوير المهارات الطبية بما يضمن رفع كفاءة العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وصقل مهاراتهم، وبما يعود بالنفع على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في مجال الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية اللقاء لتوسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا، مثمنًا جهود الجانب السويسري في التعاون الدائم مع مصر للارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية، ومثمنًا العلاقات الوطيدة بين مصر وسويسرا، والتي تتميز بالأزدهار والتطور المستمر، وقد دعا الجانب السويسري لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، للإطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في المجال الصحي بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم سبل التعاون بين مصر وسويسرا في شتى المجالات، وعلى رأسها مجال الرعاية الصحية، مؤكدا أن مصر تمتلك منظومة صحية جاذبة للاستثمارات.

ومن جانبها، أشادت السفيرة إيفون باومان، سفير سويسرا لدى مصر، باستراتيجية مصر 2030 لمسيرة الإصلاح الصحي الشامل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين.

وأشادت السفيرة إيفون باومان، بجهود هيئة الرعاية الصحية في أسبقية التحول الرقمي للخدمات والرعاية الصحية بمنشآتها الطبية، وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الثنائية في مجال الصحة وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق تحسين مستدام في نظام الرعاية الصحية في مصر، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، وأعربت عن استعداد سويسرا لتقديم الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات في مجالات مثل الصحة الرقمية وإدارة المستشفيات والتدريب الطبي.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى مدراء الإدارات ومشرفي العموم على ملف التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.