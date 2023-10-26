وزير التنمية المحلية: ٨٩متدربا اجتازوا ٣ دورات تدريبية في ختام الأسبوع الحادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 26/10/2023 فعاليات الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، اجتازها ٨٩ متدربا ، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٣ دورات تدريبية بالأسبوع الحادي عشر و هي دورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، و دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورتى اللغة الانجليزية، ودورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics،مشيرا الي ان هذه الدورات التدريبية تتيح تطوير الادارة المحلية مما يجعلها أكثر مواكبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في إطار رؤيه مصر ٢٠٣٠ ومبادرة بناء الانسان المصري،في ظل المتغيرات العالمية والارتقاء بالدولة المصرية بسواعد ابنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة.

ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات و بناء القدرات والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بإلإضافة الى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.