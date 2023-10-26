الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 12:36 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذا الأسبوع ارتفاعات طفيفة بقيم درجات الحرارة في معظم المحافظات بسبب تأثر البلاد بامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا ما يزيد فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: "بالأمس سجلنا قيمة حرارة عظمى 31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، واليوم سيشهد ذروة الارتفاعات وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية، والطقس في النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: الطقس سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وطقس شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض تدريجي في قيم الحرارة وستظل منخفضة بشكل كبير خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.