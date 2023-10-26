نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "الشباب والرياضة" بالجيزة يشهد الجمعية العمومية العادية لنادي البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الجمعية العمومية العادية لنادي البنك الاهلى التابع لإدارة شباب العجوزة.

وصرح الوكيل بأنه قد بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي البنك الأهلي على أن تنتهي في تمام السابعة مساءً حيث تتضمن مناقشة الحساب الختامي وباقي بنود جدول الأعمال المعلن وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

يأتي ذلك بإشراف قضائي من اللجنة العليا ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة وحضور دكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، د.إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات،وبإشراف عبد الرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة، هويدا أحمد مسؤول إدارة الهيئات بالمديرية،هاله عبد القادر مسئول الهيئات بالإدارة الفرعية.

الجدير بالذكر ان الجمعيات العمومية تتم بمتابعه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش الجمعية العمومية تفقد الوكيل منشأت النادي المتنوعة من ملاعب وصالة الجم والمبنى الإداري للوقوف على آخر التحديثات داخله.

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