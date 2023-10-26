وزير العدل يستقبل سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 02:35 مساءً - استقبل اليوم الخميس الموافق 26/10/2023 المستشار/ عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير/ خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان، وحضر اللقاء سكرتير أول السفارة، وقنصل سفارة جمهورية كازاخستان، ومساعدا وزير العدل للتعاون الدولي، والاعلام.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجالات التقاضي الإلكتروني وتنفيذ الأحكام بين البلدين.

ومن جانبه عبر السفير الكازاخستاني عن سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، مُبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.