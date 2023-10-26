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مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين المصريين تطالب بتوحيد الألفاظ المُستخدمة إعلاميًا فيما يتعلّق بتناول القضية الفلسطينية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين المصريين تطالب بتوحيد الألفاظ المُستخدمة إعلاميًا فيما يتعلّق بتناول القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بمذكرة للمجلس، حمّلت توقيعات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ لتوحيد الألفاظ المُستخدمة إعلاميًا، فيما يتعلّق بتناول القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.

وطالب الزملاء في مذكّرتهم، بوضع “ستايل بوك” تستخدمع الصحف والمواقع الإلكترونية في هذا الشأن، على أن تُلزم النقالة تلك الصحف والمواقع بذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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