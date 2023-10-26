نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويؤكد الاهتمام بلقاء المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للإطلاع علي موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وكلف محافظ الجيزة بإستمرار المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الصدد.

وشدد اللواء أحمد راشد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من ١٥ % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

كما أكد المحافظ علي ضرورة التشديد علي كتابة اسعار السلع في مكان واضح مشددًا علي مديرية التموين ومباحث التموين بمراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية بصفة مستمرة والمرور علي المخابز ومحطات الوقود مع اعداد تقرير بذلك يوميًا.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية واصحاب الأراضي الفضاء لإقامة منافذ سلعية تغطي كافه القطاعات بالوحدات المحلية دون تحميل المشاركين بتلك المنافذ اي أعباء مالية شريطة أن تكون هناك نسب تخفيضات جيدة في السلع المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وفي ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز بالاهتمام بلقاء المواطنين دوريًا لحل مشاكلهم والتدخل الفوري للاستجابة لمطالبهم مشددًا علي الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة اعمال شركات النظافة والجمع السكني والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بجميع أحياء ومراكز المحافظة.

ومن ناحية أخري أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة خطة مواجهة الأمطار ومتابعة صيانة بالوعات صرف الأمطار.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالمرور المستمر علي المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الامصال والأدوية وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين.