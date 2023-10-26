نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن اعتماد 68 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة عن اعتماد (68) خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.

وأوضح جمعة قائلا: يسُرُّنا أن ننشر أسماء الناجحين من محافظات: (القاهرة وأسيوط وسوهاج ودمياط) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية والمراكز الثقافية 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

1 عمرو عادل محمد يوسف القاهرة

2 بدوي جمعة عدلي عامر القاهرة

3 أحمد سعد السيد عوض القاهرة

4 هيثم حمدي سعيد مرعي القاهرة

5 عبد الحميد حنفي محمود فرج القاهرة

6 عمرو محمد إبراهيم محمد القاهرة

7 وفا الشحات علي شرشير القاهرة

8 محمد شعبان عبد الرؤف عبد الرسول القاهرة

9 محمد سيد محمد حسن القاهرة

10 السيد عبد الحكيم محمد علي القاهرة

11 محمد نشأت حسن عبد الله خليل جمعة القاهرة

12 عبد الرحمن أنيس عبد الرؤف محمد القاهرة

13 محمود إبراهيم محمود عيد القاهرة

14 عبد الحليم محمود عبد الحليم عبده القاهرة

15 سعيد حسني طاهر محمد القاهرة

16 يوسف عبد النعيم صابر عيسى القاهرة

17 عبد الهادي علي محمود محمد القاهرة

18 حسام حسن توفيق عبد الحميد القاهرة

19 أحمد فرغلي أحمد شهاب القاهرة

20 أحمد رمضان عبد المطلب عثمان القاهرة

21 مصطفى محمد عبد المنعم أحمد حبل القاهرة

22 محمد عزمي فهيم إبراهيم القاهرة

23 محمد سمير عبد الموجود فايز القاهرة

24 محمود غريب علي محمد القاهرة

25 محمود سامي محمود طعيمة القاهرة

26 يوسف شعبان إمام شعبان القاهرة

27 طه عبد الباقي عبد الرحمن محمد القاهرة

28 محمد عبد الباسط جابر متولي عكاشة القاهرة

29 إسلام جمال محمد محمد دراز القاهرة

30 خالد مصطفى محمود محمد أسيوط

31 محمد رضوان محمد حسين أسيوط

32 أحمد راشد محمد جمعة أسيوط

33 إسلام عثمان حسن محمد أسيوط

34 معتز عمر محمود محمد أسيوط

35 أحمد محمد حسين أحمد أسيوط

36 جمال سيد أبو زيد هاشم أسيوط

37 عصام مصطفى محمد عبد الباسط أسيوط

38 سليم حسن علي سليم أسيوط

39 محمد محمد عبد العال سالم أسيوط

40 مصطفى أحمد دياب أحمد أسيوط

41 يحيى محمد عبد الله أحمد أسيوط

42 محمد محمود عثمان عبد الوهاب أسيوط

43 حسام محمود محمود قاسم دمياط

44 محمد محمد أحمد إبراهيم جعفر دمياط

45 حازم صلاح عبده إبراهيم دمياط

46 خالد جمال السيد حسن دمياط

47 معتز صلاح وهبة الفار دمياط

48 محمد عبده طاهر النمل دمياط

49 عبد الرحمن عبد الجليل السيد بدوي دمياط

50 محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد دمياط

51 السيد حسن السيد شلبي دمياط

52 حلمي يوسف أحمد هيكل دمياط

53 محمد مجدي حسن أحمد بروة دمياط

54 محمد السيد نصر بدوي دمياط

55 عمرو حسن حسن محمد أبو ستة دمياط

56 محمد أبو المعاطي محمد الطلحاوي دمياط

57 محمد رفعت إبراهيم الجمل دمياط

58 محمد صلاح الدين محمد الراوي سوهاج

59 عبد الحكيم عبد الحميد محمد أحمد سوهاج

60 شعبان القرياوي السقطي الله سوهاج

61 محمد حمدي علي السيد سوهاج

62 علي عبد العال محمد عمر سوهاج

63 طارق جمال محمد صادق سوهاج

64 سيد أحمد صابر إسماعيل سيد أحمد سوهاج

65 كرم محمد محمود حجازي سوهاج

66 محمد إبراهيم محمد محمد سوهاج

67 جاسم محمد إبراهيم أمين سوهاج

68 حسن إبراهيم سليم نور الدين سوهاج

- وعلى المديريات استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1. نسخة من المؤهل أصل.

2. صورة الرقم القومي.

3. صورتين شخصيتين حديثتين.

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.