نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف القيادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف القيادية والإشرافية الإدارية بديوان عام الوزارة ندبًا، من بين العاملين بالمديريات الإقليمية والديوان العام والجهات التابعة، ويشترط للتقدم ما يلي:

1- أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الأولى.

2- ألا يقل تقديره عن ممتاز آخر ثلاث سنوات.

3- ألا يكون قد سبقت مجازاته من المحكمة التأديبية طوال مدة خدمته.

4- ألا يكون قد سبق مجازاته من النيابة الإدارية بأي جزاء آخر ثلاث سنوات.

فعلى من يرغب من حملة المؤهلات العليا التالية: (ليسانس شريعة وقانون أو حقوق - بكالوريوس تجارة أو ما يعادله - بكالوريوس هندسة أو حاسبات ومعلومات وما يعادلهما)، التقدم على الرابط التالي خلال خمسة أيام من تاريخه:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSewZMyB9kT.../viewform...