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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف القيادية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف القيادية والإشرافية الإدارية بديوان عام الوزارة ندبًا، من بين العاملين بالمديريات الإقليمية والديوان العام والجهات التابعة، ويشترط للتقدم ما يلي:

1- أن يكون المتقدم مسكنًا على الدرجة الأولى.

2- ألا يقل تقديره عن ممتاز آخر ثلاث سنوات.

3- ألا يكون قد سبقت مجازاته من المحكمة التأديبية طوال مدة خدمته.

4- ألا يكون قد سبق مجازاته من النيابة الإدارية بأي جزاء آخر ثلاث سنوات.

فعلى من يرغب من حملة المؤهلات العليا التالية: (ليسانس شريعة وقانون أو حقوق - بكالوريوس تجارة أو ما يعادله - بكالوريوس هندسة أو حاسبات ومعلومات وما يعادلهما)، التقدم على الرابط التالي خلال خمسة أيام من تاريخه:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSewZMyB9kT.../viewform...

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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