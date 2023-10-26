وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - "القباج": المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 7000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانا

مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك في لجان اختيار الهيكل الوظيفى لمركز العزيمة بمحافظة الشرقية... ويتفقد المركز برفقة رئيس جامعة الزقازيق للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح

تابعت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال التجهيزات لمركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الاثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان، ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويا قرابة 7 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

ووجهت السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمقرر افتتاحها قريبا بكافة المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وفى نفس السياق حرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين لمركز العزيمة بالزقازيق، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار من ينطبق عليه الشروط، كما تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق مركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بالتعاون مع جامعة الزقازيق للاطمئنان على جاهزية المركز للافتتاح قريبا، حيث يتضمن المركز عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلى لعدد 118 سرير، وصالة جيم، ومكتبة، ومسرح، وقاعات تدريب ،وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم فى المجتمع مره أخرى.

كما تم تفقد أنشطة "بيت التطوع " التابع للصندوق داخل جامعة الزقازيق، حيث يتم تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة كذلك تصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.